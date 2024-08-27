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11:41, 27 августа 2024Культура

Шура подтвердил лечение Глюкозы в рехабе после скандального концерта

Шура подтвердил, что после скандального выступления Глюкоза лежала в больнице

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) подтвердил, что певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) прошла лечение в больнице после скандального выступления в Красноярске на Дне металлурга. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Артист рассказал, что в рехаб исполнительницу поместили родители. «Девочка моя. Слава Богу, ее родители устроили в больничку. Девочка наша вышла, уже все хорошо», — поделился певец.

Ранее сообщалось, что Наталья Чистякова-Ионова отказалась ложиться в рехаб и проходит лечение дома.

20 июля Глюкоза выступила в Красноярске на Дне металлурга. В аккаунте певицы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пользователи возмутились поведением певицы во время выступления. По их мнению, Глюкоза находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и из-за этого странно себя вела. Позже стало известно, что артистку хотят положить в рехаб.

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