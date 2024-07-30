Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:18, 30 июля 2024Культура

Глюкоза пройдет лечение в рехабе

Mash: певицу Глюкозу хотят положить в рехаб в ближайшее время

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) хотят положить в рехаб в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, близкие и команда артистки рассматривают вариант ее отправки в реабилитационный центр. Сама Глюкоза также не против пройти лечение.

Чистякова-Ионова планирует воспользоваться VIP-услугами рехаба и стабилизировать состояние после нервного срыва. В качестве места лечения рассматриваются различные варианты, в том числе центр, где восстанавливалась после алкогольной зависимости певица МакSим.

20 июля Глюкоза выступила в Красноярске на Дне металлурга. В аккаунте певицы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пользователи возмутились поведением певицы во время выступления. По их мнению, Глюкоза находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и из-за этого странно себя вела.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Павел Дуров заявил, что у него 100 биологических детей. Как это возможно и зачем это основателю Telegram?

      От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

      В российском городе трое молодых людей попытались похитить человека ради 300 тысяч рублей

      Россия получит минимальный балл от УЕФА в таблице коэффициентов

      Раскрыт интерес россиян к поездкам во Францию перед началом Олимпийских игр

      Телеведущий спросил коллегу про туалетную привычку и возмутил пользователей сети

      Рухнул один из видов российского экспорта в Китай

      Росгвардейцы нашли схроны более чем со 100 гранатами и несколькими тысячами патронов

      46-летняя Любовь Толкалина снялась обнаженной

      Глюкоза пройдет лечение в рехабе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше