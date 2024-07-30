Глюкоза пройдет лечение в рехабе

Mash: певицу Глюкозу хотят положить в рехаб в ближайшее время

Певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) хотят положить в рехаб в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, близкие и команда артистки рассматривают вариант ее отправки в реабилитационный центр. Сама Глюкоза также не против пройти лечение.

Чистякова-Ионова планирует воспользоваться VIP-услугами рехаба и стабилизировать состояние после нервного срыва. В качестве места лечения рассматриваются различные варианты, в том числе центр, где восстанавливалась после алкогольной зависимости певица МакSим.

20 июля Глюкоза выступила в Красноярске на Дне металлурга. В аккаунте певицы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пользователи возмутились поведением певицы во время выступления. По их мнению, Глюкоза находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и из-за этого странно себя вела.