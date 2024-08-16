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10:47, 16 августа 2024Культура

Глюкоза отказалась лечиться в рехабе

Mash: Глюкоза отказалась проходить лечение в рехабе после скандального концерта
Певица Глюкоза (Наталья Ионова)

Певица Глюкоза (Наталья Ионова). Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) отказалась ложиться в рехаб и проходит лечение дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что артистка приняла такое решение из-за рисков слива информации и хайпа вокруг ее имени. По данным канала, на сегодняшний день домой к исполнительнице ходят проверенные врачи, они следят за ее состоянием.

Семья Чистяковой-Ионовой также «закрылась ото всех и ни с кем не общается» после скандального выступления артистки в Красноярске.

20 июля Глюкоза выступила в Красноярске на Дне металлурга. В аккаунте певицы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пользователи возмутились поведением певицы во время выступления. По их мнению, Глюкоза находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и из-за этого странно себя вела. Позже стало известно, что артистку хотят положить в рехаб.

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      Варвара Кошечкина
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