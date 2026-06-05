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19:30, 5 июня 2026Путешествия

Туриста арестовали с 42 баллонами веселящего газа на курорте Европы

Турист набил машину 42 баллонами с веселящим газом и попался полиции на курорте Европы
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Civil Guard

Британского туриста арестовали с 42 баллонами веселящего газа на курорте Европы. Об этом пишет газета The Sun.

Инцидент произошел на Ибице, где 1 июня полиция провела рейд по проверке автомобилей в связи с повышенным уровнем потребления наркотиков на курортном острове. Так, в городе Сан-Хосеп-де-Талайя правоохранителям попался 42-летний турист, который набил свою машину 42 баллонами с веселящим газом.

Водитель не смог предоставить доказательства того, что содержимое было необходимо ему для коммерческой или профессиональной деятельности. Ему грозит крупный штраф и тюремный срок от одного до трех лет.

Ранее на Ибице мужчина под действием веселящего газа сбил трех туристок, которые шли по тротуару. Одна из туристок не выжила.

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