На популярном европейском курорте водитель под действием веселящего газа сбил туристок

Daily Mail: На Ибице водитель под действием веселящего газа сбил туристок
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

На Ибице водитель под действием веселящего газа сбил туристок. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел утром 7 сентября у пляжа Эс Пуэт. 30-летний ирландец на джипе сначала врезался в фонарный столб, затем в стену прибрежного ресторана, а затем сбил трех иностранок, которые шли вместе по тротуару. Уточнялось, что водитель находился под действием веселящего газа. В итоге автомобиль остановился всего в нескольких метрах от пешеходного перехода.

В результате происшествия британская туристка получила серьезные травмы и была госпитализирована вместе со второй пострадавшей. Еще одна — не выжила. Гражданство двух женщин, включая найденную бездыханной, еще не подтверждено. Водителя арестовали по подозрению в безрассудном вождении, вождении в состоянии наркотического опьянения, непредумышленном убийстве по грубой неосторожности и нанесении тяжелых травм по грубой неосторожности.

Ранее отдыхавшую на Ибице с подругой мать троих детей сбил таксист. За рулем машины был 24-летний испанец.

