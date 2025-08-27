Путешествия
17:14, 27 августа 2025Путешествия

Отдыхавшую на Ибице с подругой мать троих детей сбил таксист

The Sun: Двух отдыхавших на Ибице туристок сбил 24-летний таксист
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: tzahiV / Getty Images

Мать троих детей отправилась на отдых с подругой в Европу и стала жертвой таксиста. Об этом сообщает издание The Sun.

Две туристки из Великобритании, 26-летняя Эбони Кордингли и ее 27-летняя подруга, мать двоих детей Лорен Хоумс отдыхали на Ибице, Испания. Ночью 26 августа после ужина девушки возвращались в отель и переходили дорогу El-600. В этот момент их на большой скорости сбила Toyota Corolla, за рулем машины был 24-летний испанец.

Британок госпитализировали с места аварии в критическом состоянии. Сестра Кордингли, Шеннон, заявила, что в путешественниц врезалось такси. «Я не могу сообщить вам последние новости о состоянии Лорен на данный момент, но у Эбони кровоизлияние в мозг, кровотечение в легких, сломаны обе ноги и ребра», — добавила Шеннон.

На данный момент Гражданская гвардия расследует инцидент. В среду, 27 августа, полиция заявила, что не может прокомментировать, с какой скоростью ехал водитель.

Ранее туристка отправилась отдыхать на Ибицу и описала курорт словами «мне восемь раз предлагали наркотики». Путешественница посетила местные клубы и отметила, что наркокультура на острове может порой зайти слишком далеко.

