Отдыхавшую на Ибице с подругой мать троих детей сбил таксист

The Sun: Двух отдыхавших на Ибице туристок сбил 24-летний таксист

Мать троих детей отправилась на отдых с подругой в Европу и стала жертвой таксиста. Об этом сообщает издание The Sun.

Две туристки из Великобритании, 26-летняя Эбони Кордингли и ее 27-летняя подруга, мать двоих детей Лорен Хоумс отдыхали на Ибице, Испания. Ночью 26 августа после ужина девушки возвращались в отель и переходили дорогу El-600. В этот момент их на большой скорости сбила Toyota Corolla, за рулем машины был 24-летний испанец.

Британок госпитализировали с места аварии в критическом состоянии. Сестра Кордингли, Шеннон, заявила, что в путешественниц врезалось такси. «Я не могу сообщить вам последние новости о состоянии Лорен на данный момент, но у Эбони кровоизлияние в мозг, кровотечение в легких, сломаны обе ноги и ребра», — добавила Шеннон.

На данный момент Гражданская гвардия расследует инцидент. В среду, 27 августа, полиция заявила, что не может прокомментировать, с какой скоростью ехал водитель.

