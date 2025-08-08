Путешествия
Туристка описала отдых на курорте Европы словами «мне восемь раз предлагали наркотики»

What's The Jam: Отдыхавшей на Ибице туристке восемь раз предлагали наркотики
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @pennygoestravelling

Тревел-блогерша Пенни Уро отправилась на отдых на курорт Европы и описала его ночную жизнь словами «мне восемь раз предлагали наркотики». Своими впечатлениями путешественница поделилась с изданием What's The Jam.

Британская туристка провела четыре дня в отеле Vibra Algarb в Плайя-ден-Босса на испанском острове Ибица. «Единственной причиной, по которой я туда поехала, были ночные тусовки. Я переживала некоторые личные трудности и хотела попутешествовать одна и просто расслабиться», — рассказала Уро.

Отдыхавшая путешественница посетила местные ночные клубы и отметила, что наркокультура на острове может порой зайти слишком далеко. «Охранники устраивают небольшое представление на входе, проверяя вашу сумку. Но я не думаю, что их вообще волнует, есть ли у вас там что-нибудь, учитывая количество наркотиков, которые употреблялись в этих заведениях. Каждый второй человек, проходивший мимо меня, был под кайфом», — отметила блогерша.

Она объяснила пристрастие испанцев и туристов к наркотическим веществам высокой ценой на алкогольные напитки в барах. Девушка призналась, что когда возвращалась ночью в отель, к ней на улице восемь раз подходили мужчины, пытавшиеся продать ей запрещенные вещества.

Также британка отметила, что не смогла потанцевать в нескольких клубах из-за их тесноты и скопления людей. «Похоже, у них нет ограничений на количество посетителей. Поэтому все толпились как в бочке с сардинами», — подчеркнула туристка.

Ранее тревел-блогерша Пенни Уро отправилась на отдых в Египет, осталась разочарована и призналась подписчикам в соцсетях, что не могла дождаться отъезда домой. Девушка вместе с ребенком и компанией друзей остановилась в пятизвездочном отеле Movenpick в Хургаде.

