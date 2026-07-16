Тексты Пушкина прозвучат в стиле хип-хоп в Москве

В проекте «Зелено-Молодо» на Винзаводе прозвучат тексты Пушкина в стиле хип-хоп

Известные тексты классика русской литературы Александра Пушкина прозвучат в стиле хип-хоп в проекте «Зелено-Молодо» на Винзаводе в Москве. Об этом «Ленте.Ру» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Весь июль на летней сцене в ЦСИ Винзавод идут постановки независимых театральных коллективов, которых выбрали эксперты для проекта «Зелено-Молодо». Среди них — «Записки на манжетах» объединения «ВНЕ...ТЕАТР», «Какой может быть поэзия» театрального проекта 27, Tribute LP мастерской Олега Кудряшова и «Звездный билет» независимого проекта НЕТУПИ.

24 июля состоится финал проекта по поддержке независимого театра — зрители увидят постановку «Онегин. Версия Ленский» в стиле хип-хоп с транс-версией сна Татьяны. Этот спектакль-эксперимент представят актеры Мастерской Брусникина под руководством режиссера Михаила Мещерякова.