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19:13, 16 июля 2026Культура

Тексты Пушкина прозвучат в стиле хип-хоп в Москве

В проекте «Зелено-Молодо» на Винзаводе прозвучат тексты Пушкина в стиле хип-хоп
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Известные тексты классика русской литературы Александра Пушкина прозвучат в стиле хип-хоп в проекте «Зелено-Молодо» на Винзаводе в Москве. Об этом «Ленте.Ру» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Весь июль на летней сцене в ЦСИ Винзавод идут постановки независимых театральных коллективов, которых выбрали эксперты для проекта «Зелено-Молодо». Среди них — «Записки на манжетах» объединения «ВНЕ...ТЕАТР», «Какой может быть поэзия» театрального проекта 27, Tribute LP мастерской Олега Кудряшова и «Звездный билет» независимого проекта НЕТУПИ.

24 июля состоится финал проекта по поддержке независимого театра — зрители увидят постановку «Онегин. Версия Ленский» в стиле хип-хоп с транс-версией сна Татьяны. Этот спектакль-эксперимент представят актеры Мастерской Брусникина под руководством режиссера Михаила Мещерякова.

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