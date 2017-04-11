Татфондбанк признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал казанский Татфондбанк банкротом. В его отношении открыта процедура конкурсного производства. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает «Интерфакс».
Иск был подан Банком России.
Общая стоимость имущества и активов кредитной организации на момент отзыва лицензии ЦБ оценивается в 71,4 миллиарда рублей, обязательства составляли 189,7 миллиарда рублей.
Представитель временной администрации Татфондбанка рассказал, что задолженность перед ЦБ составляет три миллиарда рублей, другими кредитными организациями — 27 миллиардов рублей, отмечает агентство.
ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта. Дыра в его капитале к 1 февраля составила 96,7 миллиарда рублей. Также сообщалось о задержании ряда руководителей кредитной организации, которые подозреваются в мошенничестве и хищении средств. Права на осуществление банковской деятельности лишился также и Интехбанк.
Татфондбанк был основан в 1994 году в Казани и входил в топ-50 российских кредитных организаций по величине активов. На 1 декабря 2016 года они составляли 214,2 миллиарда рублей, а собственный капитал — 27,2 миллиарда рублей.