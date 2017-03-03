Финансы
 

ЦБ оценил дыру в капитале Татфондбанка почти в 100 миллиардов рублей

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Дыра в капитале Татфондбанка по состоянию на 1 февраля составила 96,7 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, передает ТАСС.

«До введения временной администрации размер дыры оценивался в 43 млрд рублей. Временная администрация выявила, что дыра была больше», — уточнила Полякова. Ситуация, по ее данным, ухудшилась после проведения в декабре 2016 года ряда операций, в том числе вывода активов.

«После того как мы установили факт вывода активов в первой половине декабря, мы направили материалы в прокуратуру в отношении менеджмента банка», — отметила зампред.

Она также рассказала, что проблемы финансовой организации заключались в кэптивной бизнес-модели, ориентированной на кредитование собственников. «Они привлекали кредиты банка, размещали в нем средства. Это и завело банк в тупиковое состояние», — добавила Полякова.

Ранее в пятницу старший директор по банковским рейтингам Fitch Ratings Александр Данилов выразил мнение, что ЦБ решил не заливать деньгами проблемы Татфондбанка. «Видимо, объем дыры был такой, что не набиралась критическая масса кредиторов, готовых к участию в добровольной санации, республика не готова была оказать достаточную помощь, а ЦБ не посчитал возможным заливать все своими деньгами», — заключил он.

3 марта регулятор отозвал лицензию у Татфондбанка, входившего в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Он полностью утратил собственные средства, считают в ЦБ. Министр экономики Татарстана Артем Здунов сообщил, что для властей республики отзыв лицензии у кредитной организации стал неожиданностью.

28 февраля в Подмосковье был задержан заместитель председателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов, который подозревается в мошенничестве. 9 февраля сообщалось о задержании еще одного заместителя председателя правления банка. Его имя не уточнялось, однако, по информации «Интерфакса», это Вадим Мерзляков.

11 января стало известно о том, что две тысячи вкладчиков Татфондбанка обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании, лишившись права на страховое возмещение своих средств. 13 декабря 2016-го финансовая организация приостановила расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

Татфондбанк является участником системы страхования вкладов. По данным на 1 октября 2016 года он занимал 42-е место среди российских банков, его активы оценивались в 221 миллиард рублей.

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