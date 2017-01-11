СМИ сообщили о миллиардных махинациях Татфондбанка

Две тысячи вкладчиков Татфондбанка обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании «ТФБ-Финанс». Теперь их средства не подлежат страховому возмещению, пишет в среду, 11 января, газета «Коммерсантъ».

По ее информации, пострадавшие на основании заявлений сотрудников банка были уверены, что просто перезаключают договор с кредитной организацией. «Мы приходили продлить вклад, и нам предлагали разместить денежные средства на другом счете под более высокую ставку при условии сохранения их страхового покрытия», — рассказал один из клиентов.

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По его словам, такое предложение делалось только вкладчикам с суммой более одного миллиона рублей. При этом в «ТФБ-Финансе» отметили, что средняя сумма на человека составляет около двух миллионов рублей. Таким образом, на две тысячи пострадавших приходится около четырех миллиардов рублей, пишет газета. При обращении клиентов в инвесткомпанию выяснилось, что на их средства были куплены облигации Татфондбанка.

Подмена обнаружилась после введения ЦБ временной администрации в кредитную организацию 15 декабря 2016 года. Выплаты вкладчикам банка начались 26 декабря. В это время в рамках подачи заявлений о возмещении средств клиенты «ТФБ-Финанс» и узнали, что не являются клиентами Татфондбанка.

Пострадавшие обратились с жалобами в ЦБ, Агентство по страхованию вкладов, МВД, Роспотребнадзор, приемную президента Татарстана и России, но ответа пока не получили, пишет издание.

13 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Днем ранее организация ввела ограничение на снятие в банкоматах наличных в размере 15 тысяч рублей в сутки из-за повышенного спроса на досрочное закрытие вкладов.