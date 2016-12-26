Минниханов поручил найти виновных в крахе Татфондбанка

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам проверить действия должностных лиц, допустивших проблемы Татфондбанка, передает ТАСС.

«Правоохранительные органы занимаются, но сегодня я еще и дополнительно дал поручение», — сказал он и добавил, что взял данный вопрос под контроль.

Минниханов также подчеркнул, что Татарстан не сможет санировать Татфондбанк, но готов поддержать его клиентов, использовав для этого сразу несколько механизмов.

«Мы понимаем размер горя, миллиард рублей мы отдаем для поддержки фонда предпринимательства и с сегодняшнего дня начнем поддерживать категорию микро и малых предприятий», — заявил президент республики.

15 декабря Банк России установил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка. Функции временной администрации по управлению кредитной организацией в ближайшие полгода будет исполнять Агентство по страхованию вкладов.

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13 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. В тот же день международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка с В/В до ССС-/С. Рейтинги помещены в список на пересмотр с негативным прогнозом.

Днем ранее организация ввела ограничение на снятие в банкоматах наличных в размере 15 тысяч рублей в сутки из-за повышенного спроса на досрочное закрытие вкладов.