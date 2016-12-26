Финансы
 
День траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем →

Минниханов поручил найти виновных в крахе Татфондбанка

Перейти в «Мою Ленту»
Рустам Минниханов
Рустам Минниханов

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам проверить действия должностных лиц, допустивших проблемы Татфондбанка, передает ТАСС.

«Правоохранительные органы занимаются, но сегодня я еще и дополнительно дал поручение», — сказал он и добавил, что взял данный вопрос под контроль.

Минниханов также подчеркнул, что Татарстан не сможет санировать Татфондбанк, но готов поддержать его клиентов, использовав для этого сразу несколько механизмов.

«Мы понимаем размер горя, миллиард рублей мы отдаем для поддержки фонда предпринимательства и с сегодняшнего дня начнем поддерживать категорию микро и малых предприятий», — заявил президент республики.

15 декабря Банк России установил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка. Функции временной администрации по управлению кредитной организацией в ближайшие полгода будет исполнять Агентство по страхованию вкладов.

13 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. В тот же день международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка с В/В до ССС-/С. Рейтинги помещены в список на пересмотр с негативным прогнозом.

Днем ранее организация ввела ограничение на снятие в банкоматах наличных в размере 15 тысяч рублей в сутки из-за повышенного спроса на досрочное закрытие вкладов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Интехбанка
ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка
Moody's понизило рейтинги Татфондбанка
Последние новости
Опознана первая жертва катастрофы Ту-154
Семенченко объявил о начале торговой блокады Донбасса
Француз побил рекорд по кругосветной одиночке под парусом
Число погибших от «Боярышника» в Иркутске выросло до 77
Губернатор Ленобласти попросил жителей перестать жаловаться на него президенту
Появилось видео подъема фрагмента разбившегося Ту-154
Предсказано присоединение Северной Америки и Японии к России
Другие материалы рубрики
00:07 Сегодня

Под сенью «Боярышника»

Ралли вице-премьеров: руководители правительства на рубеже 2017 года
15:48 Сегодня

Лукашенко призвал правительство пошевелиться и найти деньги за рубежом

15:19 Сегодня

Расходы ВЭБа на спасение «дочек» составили 100 миллиардов рублей

13:56 Сегодня

Россияне сочли экономический кризис главным событием года

00:01 28 ноября 2016

«Достиг дна и начал копать»

Правительство объявило о конце кризиса в России
14:05 Сегодня

ВЭБ предсказал себе 130 миллиардов рублей убытков

12:13 Сегодня

Четыре миллиона россиян забрали накопления из Пенсионного фонда

15:22 6 декабря 2016

Минэкономразвития заметило оздоровление российской экономики

00:06 24 ноября 2016

«Прожрать, пропить и украсть»

Почему Украина опять рискует остаться без денег МВФ
00:37 25 декабря 2016

The New York Times рассказала об ущербе Украины от ассоциации с ЕС

10:27 Сегодня

В Минэнерго пообещали и дальше наращивать экспорт нефти

14:20 6 декабря 2016

Официальный евро вырос почти на рубль

Россия
Пациентка с родственницей в Центре паллиативной медицины«Разрешить эвтаназию неизлечимым — захотят и другие»
Стоит ли тяжелобольным пациентам ждать от государства легкой смерти
Опознана первая жертва катастрофы Ту-154
Елизавета Глинка«Мы никогда не уверены, что вернемся живыми»
В авиакатастрофе Ту-154 под Сочи погибла Елизавета Глинка — Доктор Лиза
Губернатор Ленобласти попросил жителей перестать жаловаться на него президенту
Число погибших от «Боярышника» в Иркутске выросло до 77
Опубликован спутниковый снимок района катастрофы в Черном море
Появилось видео подъема фрагмента разбившегося Ту-154
Все материалы
Мир
Бунт против элиты
Российские эксперты о главных международных итогах 2016 года
«России популистский подъем не грозит»
Федор Лукьянов о главных событиях и трендах 2016 года
French gendarme special forces unit members secure an entrance of the courthouse during the transfer of the Naples-based Camorra mafia member Antonio Lo Russo in Aix-en-Provence April 16, 2014. Antonio Lo Russo, who was arrested in Nice yesterday by Italian and French police, is a member of the Naples-based Camorra mafia and one of Italy's 100 most-wanted fugitives.Мафия, которой нет
Чем промышляют криминальные кланы во Франции
Сестра убийцы Карлова рассказала о желании брата стать охранником Эрдогана
В Турции за неделю задержали более тысячи предполагаемых сторонников Гюлена
Опасная это работа
Почему дипломаты за рубежом постоянно рискуют жизнью
Лицом к Азии
Итоги поворота России на Восток в 2016 году
Все материалы
Бывший СССР
Зона конфликта в ДонбассеСкрутили в дугу
Как украинские военные захлебнулись в собственной атаке под Дебальцево
Во Львовской области потребовали автономных отношений с Польшей и ЕС
В Киеве потребовали от Израиля прекратить антиукраинскую истерию
Чубаров перечислил готовые признать Крым российским государства бывшего СССР
Ветеран АТО объяснил провал наступления ВСУ под Дебальцево
Царев пригласил Савченко погостить в Крыму
ДНР и ЛНР передадут Савченко двух пленных женщин
Все материалы
Финансы
Под сенью «Боярышника»
Ралли вице-премьеров: руководители правительства на рубеже 2017 года
Лукашенко призвал правительство пошевелиться и найти деньги за рубежом
Минниханов поручил найти виновных в крахе Татфондбанка
Расходы ВЭБа на спасение «дочек» составили 100 миллиардов рублей
Россияне сочли экономический кризис главным событием года
ВЭБ предсказал себе 130 миллиардов рублей убытков
«Это будет погибель»
Сможет ли экономика России жить без санкций
Все материалы
Бизнес
Сложный високосный
Каким стал 2016 год для бизнеса в России
Начальника управления в «Роснефти» нашли мертвым в машине
«Пена» и смысл
Почему общественные организации далеко не всегда полезны обществу
«Мечел» завершил реструктуризацию своего долга перед банками-кредиторами
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили исследовательский центр BIOCAD
Роспотребнадзор приостановил продажу непищевой спиртосодержащей продукции
Власти прокомментировали возможный сдвиг сроков строительства переправы в Крым
Все материалы
Силовые структуры
Что случилось над Черным морем
Основные версии катастрофы Ту-154
Ту-154 Трагический ансамбль
Разбился лайнер, вылетевший из Сочи в Сирию: что известно
Загородный взлом
Монолог сотрудника Росгвардии об охране частных домов в Подмосковье на Новый год
В Минобороны рассказали об обнаруженных на дне обломках Ту-154
Китайская армейская авиация получила первый транспортник Y-9
Верховный суд отменил оправдательный приговор «приморским партизанам»
Атомоход-носитель аппаратов специального назначения «Подмосковье» передан флоту
Все материалы
Наука и техника
Многоразовая система New ShepardПервые с конца
Главные космические события 2016 года
Филателисты, не разбредаемся!
Почему советская власть держала коллекционеров марок в ежовых рукавицах
Разбудили дьявола
Как генная инженерия изменит наш мир до неузнаваемости
В Китае внедрят в общепит гигантских трансгенных карпов
Предсказано присоединение Северной Америки и Японии к России
Птичий грипп начал передаваться от кошек людям
Раскрыта структура окружающего Солнечную систему пузыря
Все материалы
Спорт
«Ветераны» и новичок
Каскад из трех тройных, триумф Коляды и другие итоги ЧР по фигурному катанию
Определен российский футбольный клуб с самыми недисциплинированными фанатами
В Уганде судно с футбольной командой на борту потерпело крушение из-за перегруза
Баскетболист «Нью-Йорк Никс» Энтони подарил машину онкобольному подростку
Биатлонистка Старых вернулась в сборную России после дисквалификации за допинг
Канадский тренер заметил сокращение числа талантливых хоккеистов в России
Подрядчик заявил о завершении строительства стадиона «Зенита»
Все материалы
Культура
Рождество и смерть
Жизнь Джорджа Майкла в фотографиях
In this photo taken on Thursday, March 31, 2016, the Alexandrov Ensemble choir performs during a concert in Moscow, Russia. A Russian plane with 92 people aboard, including the well-known military band, crashed into the Black Sea on its way to Syria on Sunday, Dec. 25, minutes after takeoff from the resort city of Sochi, the Defense Ministry said. The Tu-154, which belonged to the ministry, was taking the Alexandrov Ensemble to a concert at the Russian air base in Syria. (AP Photo)Звезды в погонах
Как появился главный патриотический ансамбль
Недопетая песня
65 участников ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
На Украине поведали о планах на золото скифов
Disney показал посвященный «Аватару» парк
Россияне назвали Донцову писателем года
Православные активисты пожелали превратить село из «Левиафана» в духовный центр
Все материалы
Интернет и СМИ
Лги, следи, вскрывай
Почему 2016 год навсегда изменил судьбу интернета
С барского плеча
Зачем богачи и звезды засыпают пользователей сети рождественскими подарками
Сергей МавродиМавр сделал свое дело
Как Мавроди грабит миллионы африканцев и заставляет их восхвалять себя
В сети посмеялись над сделанной в Paint рождественской открыткой ФБР
На съемках программы «Про любовь» медведица набросилась на девушку
Избитого за призыв соблюдать правила парковки москвича обвинили в стукачестве
Англичане осудили полицейских за конфискацию рождественского каннабиса
Все материалы
Ценности
Найти стрелочника
Тест для тех, у кого есть деньги на часы, но кто в них не понимает
Тимур Бекмамбетов начнет торговать православной одеждой через «Ксенюшку»
Разработчики Tesla устроили автомобилистам световое шоу
TAG Heuer анонсирует новую модель во время SIHH-2017
На свои куплено
Вещи, которые хотелось приобрести в уходящем году
Alibaba записали в пираты
Британцы одели детей в стиле принца Джорджа
Все материалы
Путешествия
Египет не вернуть
Чем туристам запомнился 2016-й и что ждать от 2017 года
Раскатали лед
Лучшие катки Европы для новогодних каникул
Француз побил рекорд по кругосветной одиночке под парусом
Власти Крыма отчитались о 5,5 миллиона туристов за год
Голландский авиаперевозчик заставил туристов из 20 стран сесть за один стол
Эксперты спрогнозировали рост цен в отелях в 2017 году
Медведев призвал усилить ответственность за завышение «звездности» отелями
Все материалы
Из жизни
«В Москве моего сына называют чуркой»
История москвички, переехавшей в Абу-Даби
Plus-size`модель Эшли Грэм в рекламной кампании Addition ElleДо свидания, «90-60-90»!
В 2016 году мир моды и красоты окончательно принял нестандартных моделей
Пойманы в процессе
Фотопроект о женском удовольствии к Международному дню оргазма
Радужный блог
Трансгендеры, которые ведут трансляцию о своей жизни в сети
Заложен фундамент самого высокого монумента в мире
Самой возрастной в мире суррогатной матерью стала 67-летняя гречанка
Голливудская актриса «похоронила» Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла
Все материалы
2240 лошадиных сил и 40 миллионов рублей: финал «Битвы года»
Супертест: VW Golf GTI, Porsche Boxster и 911, BMW M3 и Corvette Z06
«Теслу» превратили в «елку» и оснастили навигатором по Марсу
Самые безумные проекты владельца «Теслы»
OpenAI, Hyperloop, SpaceX или чем еще, помимо «Теслы», занимается Илон Маск
Ателье Mansory построило 840-сильный Mercedes-AMG G63
Турбо против атмосферника: Битва года
Часть пятая: Porsche 911 Turbo S против Audi R8 V10 plus
«Тойоту» с мотором Ferrari превратили в сани Санта-Клауса
20 жутких полицейских машин
Самые странные автомобили для правоохранительных органов
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы