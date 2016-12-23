ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Интехбанка

ЦБ ввел временную администрацию в Интехбанк на полгода, а также установил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансовой организации. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Центробанк пояснил, что такое решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением Интехбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

Финансовая организация не удовлетворяла требования кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней. Функции временной администрации по управлению банком возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

19 декабря Интехбанк прекратил обслуживание клиентов.

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Неделей ранее Интехбанк ввел временные ограничения на снятие денег при досрочном закрытии вкладов из-за трудностей Татфондбанка и вскоре временно прекратил обслуживание пластиковых карт. «Также мы ввели временные ограничения на снятие наличных во всех банкоматах и кассах подразделений банка в связи с хлынувшим потоком снятия по пластиковым картам клиентами Татфондбанка», — указывалось на сайте кредитной организации. Банки являлись партнерами.

15 декабря Банк России установил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов казанского Татфондбанка. Функции временной администрации по управлению банком в ближайшие полгода будет исполнять Агентство по страхованию вкладов.

