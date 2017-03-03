Финансы
 

ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка

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Банк России отозвал с пятницу, 3 марта, лицензию на осуществление банковской деятельности у Татфондбанка, входившего в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

По данным ЦБ, Татфондбанк, имея некачественный активы, неадекватно оценивал принятые риски. Переоценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов привели к полной утрате банком собственных средств.

Кроме того, по аналогичным причинам лицензия отозвана у другого банка из Татарстана — Интехбанка, — занимавшего 129-ю строчку в рейтинге банков России.

28 февраля в Подмосковье был задержан заместитель председателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов, который подозревается в мошенничестве. 9 февраля сообщалось о задержании еще одного заместителя председателя правления банка. Его имя не уточнялось, однако, по информации «Интерфакса», это Вадим Мерзляков.

11 января стало известно о том, что две тысячи вкладчиков Татфондбанка обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании, лишившись права на страховое возмещение своих средств.

13 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Днем ранее организация ввела ограничение на снятие в банкоматах наличных в размере 15 тысяч рублей в сутки из-за повышенного спроса на досрочное закрытие вкладов.

Банк является участником системы страхования вкладов. По данным на 1 октября 2016 года он занимал 42 место среди российских банков, его активы оценивались в 221 миллиард рублей.

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