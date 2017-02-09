Задержан топ-менеджер Татфондбанка

Сотрудники главного следственного управления МВД по Республике Татарстан задержали заместителя председателя правления Татфодбанка, сообщается в четверг, 9 февраля, на сайте ведомства.

Полицейские фамилию задержанного не называют, однако «Интерфаксе» сообщает, что речь, вероятно, идет о Вадиме Мерзлякове.

Речь идет о хищении средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс», «дочке» банка. Сумма ущерба, по предварительным подсчетам, оценивается в более чем 90 миллионов рублей.

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11 января российские СМИ сообщили о том, что две тысячи вкладчиков Татфондбанка обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании. Теперь их средства не подлежат страховому возмещению.

Подмена обнаружилась после введения ЦБ временной администрации в кредитную организацию 15 декабря 2016 года. Выплаты вкладчикам банка начались 26 декабря. В это время в рамках подачи заявлений о возмещении средств клиенты «ТФБ-Финанс» и узнали, что не являются клиентами Татфондбанка.

13 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Днем ранее организация ввела ограничение на снятие в банкоматах наличных в размере 15 тысяч рублей в сутки из-за повышенного спроса на досрочное закрытие вкладов.