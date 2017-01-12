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Татарстан задумался о докапитализации Татфондбанка

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Правительство Татарстана готово докапитализировать Татфондбанк в случае решения ЦБ о его санации. Об этом в четверг, 12 января, заявил глава республики Рустам Минниханов, сообщает РИА Новости.

«Мы, конечно же, готовы оказать всяческое содействие, если будет определен санатор. У нас есть возможности какой-то поддержки, и мы понимаем, что для нас это очень важный проект», — сказал Минниханов, отвечая на вопрос, готовы ли власти докапитализировать кредитную организацию.

Также ведутся переговоры с компаниями, средства которых сейчас находятся в Татфондбанке, о возможной конвертации депозитов в акции этой кредитной организации, сообщил глава республики. «У них есть депозиты, которые сегодня "подвешены", мы могли бы договориться, чтобы они капитализировали их в акции. Мы такую работу ведем», — уточнил он.

11 января «Коммерсантъ» сообщил о том, что две тысячи вкладчиков Татфондбанка обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании. Теперь их средства не подлежат страховому возмещению.

13 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Днем ранее организация ввела ограничение на снятие в банкоматах наличных в размере 15 тысяч рублей в сутки из-за повышенного спроса на досрочное закрытие вкладов.

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