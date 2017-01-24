АСВ заподозрило вкладчиков татарстанских банков в махинациях ради страховки

Вкладчики Татфондбанка и Интехбанка намеренно сокращали объем средств на своих счетах перед введением моратория на выплату кредитов, чтобы получить страховку. Об этом во вторник, 24 января, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие банкам.

«Проводились внутрибанковские переводы со счетов юрлиц на счета физлиц, дробились крупные вклады, оформлялись фиктивные операции по снятию средств одними вкладчиками и одновременному внесению этих же средств на старые или новые счета других физлиц», — рассказал собеседник издания.

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Оставшиеся в результате махинаций средства по вкладам не были внесены в реестр. В ходе этих операций из реестра Татфондбанка вышли 3,9 тысячи человек, чьи вклады составляли 4,4 миллиарда рублей, из Интехбанка — 2,1 тысячи вкладчиков с требованиями на 1,7 миллиарда рублей. «По этим случаям Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подозревает, что вкладчики проводили действия, направленные на получение страховок, что увеличивает обязательства агентства», — уточнил другой источник. У АСВ есть опасения относительно того, что вклады дробились.

На 1 декабря 2016 года в Татфондбанке было 75 миллиардов рублей вкладов физлиц, в Интехбанке — 16,3 миллиарда рублей. АСВ к середине января заплатило вкладчикам Татфондбанка 48,3 миллиарда рублей, или 90 процентов средств, подлежавших выплате. Вкладчикам Интехбанка агентство перевело более 10 миллиардов рублей (около 80 процентов).

При установлении в финансовой организации временной администрации и моратория на выплату кредитов вклады, не превышающие 1,4 миллиона рублей, попадают под государственную страховку. Вкладчики получают деньги из средств Агентства по страхованию вкладов.

12 января глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что, правительство республики готово докапитализировать Татфондбанк в случае решения ЦБ о его санации. Днем ранее «Коммерсантъ» писал о том, что две тысячи вкладчиков Татфондбанка обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании «ТФБ-Финанс».

В середине декабря 2016 года Татфондбанк перестал обслуживать клиентов.