Топ-менеджер Татфондбанка задержан по подозрению в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье заместителя председателя правления Татфондбанка Сергея Мещанова, который подозревается в мошенничестве. Об этом в среду, 1 марта, сообщается на сайте МВД по Татарстану.

Топ-менеджер был пойман 28 февраля. «В настоящее время он доставлен в Казань», — уточнили в ведомстве. Мещанов был объявлен в федеральный розыск 18 февраля.

9 февраля сообщалось о задержании еще одного заместителя председателя правления банка. Его имя не уточнялось, однако, по информации «Интерфакса», это Вадим Мерзляков.

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11 января российские СМИ сообщили о том, что две тысячи вкладчиков Татфондбанка обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании. Теперь их средства не подлежат страховому возмещению.

13 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Днем ранее организация ввела ограничение на снятие в банкоматах наличных в размере 15 тысяч рублей в сутки из-за повышенного спроса на досрочное закрытие вкладов.

