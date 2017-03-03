В Татарстане удивились отзыву лицензии у Татфондбанка

Отзыв лицензии ЦБ у Татфондбанка стал неожиданностью для властей Татарстана. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил министр экономики республики Артем Здунов, сообщает «Интерфакс».
«Вы же знаете — шла работа (по решению финансовых проблем организации — прим. «Ленты.ру»)», — добавил он.
3 марта регулятор отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Татфондбанка, входившего в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Банк полностью утратил собственные средства, считают в ЦБ.
В конце февраля был задержан зампред правления Татфондбанка Сергей Мещанов, который подозревается в мошенничестве.
12 января глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что правительство республики готово докапитализировать кредитную организацию в случае решения о ее санации.
В середине декабря 2016 года банк перестал обслуживать клиентов.
Татфондбанк является участником системы страхования вкладов. По данным на 1 октября 2016 года он занимал 42-е место среди российских банков, его активы оценивались в 221 миллиард рублей.