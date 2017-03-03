Крах Татфондбанка объяснили отказом ЦБ заливать проблемы деньгами

Старший директор по банковским рейтингам Fitch Ratings Александр Данилов считает, что Центробанк России решил не заливать деньгами проблемы Татфондбанка. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Rambler News Service.

Банк России посчитал, что риски из-за отзыва лицензии у Татфондбанка ограничены, и урон будет поправим, полагает Данилов. «ЦБ изучает, у кого из других банков есть риски на проблемный банк (линии, кредиты, облигации), просчитывает последствия и только после этого принимает решение», — пояснил он.

По его слова, в данной ситуации пострадает немало юридических лиц, в том числе малый бизнес с незастрахованными счетами.

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Идеальных решений проблем Татфондбанка не было, отметил представитель рейтингового агентства. «Видимо, объем "дыры" был такой, что не набиралась критическая масса кредиторов, готовых к участию в добровольной санации, республика не готова была оказать достаточную помощь, а ЦБ не посчитал возможным заливать все своими деньгами», — заключил Данилов.

3 марта регулятор отозвал лицензию у Татфондбанка, входившего в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Он полностью утратил собственные средства, считают в ЦБ.

В январе глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что правительство республики готово докапитализировать кредитную организацию в случае решения о ее санации. В конце прошлого года банк перестал обслуживать клиентов.

Татфондбанк является участником системы страхования вкладов. По данным на 1 октября 2016 года он занимал 42 место среди российских банков, его активы оценивались в 221 миллиард рублей.