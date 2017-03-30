Уволен глава Нацбанка Татарстана

Глава Национального банка по Республике Татарстан Мидхат Шагиахметов уволен с занимаемой должности. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Волго-Вятского главного управления ЦБ.

В Банке России информацию об отставке подтвердили. Причины решения не уточняются. Шагиахметов руководил отделением ЦБ в Татарстане с 2014 года.

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3 марта ЦБ отозвал у Татфондбанка лицензию. Дыра в его капитале к 1 февраля составила 96,7 миллиарда рублей. Также сообщалось о задержании ряда руководителей кредитной организации, подозреваемых в мошенничестве и хищении средств. Права на осуществление банковской деятельности лишилась также и другая кредитная организация республики — Интехбанк.

В декабре 2016 года Татфондбанк ввел ограничение на снятие наличных и приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов.