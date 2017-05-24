Финансы
 

ЦБ предложил новую методику расчета стоимости ОСАГО

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Cyrillic Caption: Collision of two cars Photographer: © Nikolay Gyngazov

Банк России предложил изменить стоимость полисов ОСАГО для разных категорий водителей. Согласно предложениям, владельцев полисов «мультидрайв» (без вписывания имени водителя в полис) ждет рост стоимости страховки в полтора раза, а молодым водителям (22-29 лет) полисы обойдутся на 55-80 процентов дороже, пишет «Коммерсантъ».

Средний тариф не изменится, но страховщики утверждают, что цены на ОСАГО станут адекватнее, так как опытные водители перестанут платить за молодых.

В Российском союзе автостраховщиков считают, что новая схема даст больше возможностей сэкономить опытным водителям. Если раньше скидки накапливались только за безаварийность и только по пять процентов в год, то теперь удешевление станет значительнее и будет суммироваться со скидкой за езду без аварий.

Еще одно предлагаемое ЦБ нововведение состоит в том, что коэффициент аварийности (бонус-малус, КБМ) будут определять на 1 января каждого года, тогда как сейчас он определяется на дату заключения договора. Это позволит избежать присвоения нескольких КБМ одному водителю, вписанному в несколько полисов.

Проект изменений должен пройти утверждение советом директоров ЦБ и Минюстом. В Банке России затрудняются назвать сроки его принятия.

Базовый тариф ОСАГО, действующий с апреля 2015 года, составляет 3432-4118 рублей. Максимальный размер компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, достигает 500 тысяч рублей, за вред имуществу — 400 тысяч рублей.

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