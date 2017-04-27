Страховщики предупредили об ограничениях по натуральному возмещению в ОСАГО

Большинство держателей полисов ОСАГО не смогут претендовать на ремонт своего транспорта после вступления в силу 28 апреля поправок о натуральном возмещении, опция будет доступна только 30 процентам автолюбителей. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, сообщает РИА Новости.

По его оценке, только часть потребителей сможет воспользоваться натуральным возмещением. Причины этого заключаются в жестких условиях, в которых работают страховщики и автостанции, а также в устаревшем парке автомобилей в России.

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Уфимцев подчеркнул, что нововведения будут обязательными только в отношении новых договоров обязательной «автогражданки», заключенных после 28 апреля 2017 года. «Все остальные договоры тоже могут работать, но уже по согласованию страховщика и страхователя», — отметил исполнительный директор РСА.

28 марта президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об ОСАГО о введении натуральных выплат. Согласно нововведению разбитый автомобиль нужно отправлять в сервис и чинить по страховке. На деньги можно рассчитывать только в исключительных случаях.

Базовый тариф ОСАГО, действующий с апреля 2015 года, составляет 3432-4118 рублей. Максимальный размер компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, достигает 500 тысяч рублей, за вред имуществу — 400 тысяч рублей.