Страховщики ожидают девятикратный рост продаж электронных ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) прогнозирует девятикратный рост числа электронных полисов ОСАГО по итогам 2017 года. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

По состоянию на 17 апреля страховые компании продали более миллиона электронных полисов ОСАГО с начала текущего года.

«Если набранные в первом квартале темпы продаж сохранятся в течение следующих кварталов, то по итогам года мы увидим число продаж на уровне более трех миллионов договоров», — приводятся в сообщении слова президента РСА Игоря Юргенса. Он отметил, что за весь 2016 год в электронном виде было заключено около 330 тысяч договоров обязательного страхования автогражданской отвественности.

По его словам, в настоящее время доля заключаемых договоров ОСАГО в электронном виде составляет примерно 9,5 процента, но в некоторых регионах превышает 35 процентов. В среднем в сутки продается 15 тысяч электронных полисов.

Президент РСА напомнил, что с начала 2017 года продажи ОСАГО в электронном виде стали обязательными для страховых компаний, что подтолкнуло к росту продаж этого вида услуг.

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Продажа электронных полисов ОСАГО была разрешена в качестве добровольного эксперимента с 1 июля 2015 года. С 1 января 2017-го она стала обязательной наравне с бумажными полисами.

В марте президент Владимир Путин утвердил поправки в закон об ОСАГО о введении натуральных выплат в обязательном автостраховании. Согласно закону, по умолчанию в качестве возмещения машина будет отремонтирована. Деньги можно будет получить лишь в исключительных случаях: в частности, при полном разрушении автомобиля, гибели потерпевшего, причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, превышении стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО.

В 2016 и в 2017 годах страховщики неоднократно жаловались на убыточность ОСАГО.