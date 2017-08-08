«ОСАГО для нарушителей должно стоить 10 миллионов»

Не далее как в апреле президент России подписал закон о существенном изменении правил обязательного автострахования. Речь шла о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой. Между тем на горизонте возникли новые корректировки — Минфин предложил провести либерализацию системы и поменять условия начисления тарифов. Основная идея — право страховщиков самостоятельно устанавливать коэффициенты, но они смогут воспользоваться им только в одну сторону, то есть лишь опустить. Потолок тарифов по-прежнему будет регулироваться государством.

Бизнес в убыток

О либерализации тарифов ОСАГО в последние годы говорилось неоднократно. По сути, государство постоянно зондировало почву на предмет грядущих изменений, тем самым готовя граждан к мысли об их неизбежности — в точности как с пенсионной реформой. Что вполне объяснимо с учетом постоянных жалоб страховщиков на убытки, а автовладельцев — на общее несовершенство новой системы.

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В апреле сообщалось, что сфера ОСАГО полностью убыточна для страховых компаний — операционные расходы превышают доходы, а выигрыш от инвестиций перекрывается инфляцией. На эту тему есть и альтернативные точки зрения, но как бы то ни было, недовольство страховщиков, обоснованное или нет, — реальный факт, который трудно игнорировать.

ЦБ согласился с необходимостью реформировать систему еще в конце 2015 года. Однако тогда идея состояла в том, чтобы сами страховщики разработали конкретные предложения по начислению тарифов и коэффициентов. Сейчас же за дело взялось государство.

Либералы при ОСАГО

Согласно предлагаемым поправкам в закон об автостраховании, ближайшие годы — переходный период к полной либерализации. Страховщики получат право устанавливать тарифы самостоятельно, но будет определен потолок. Коэффициенты, опускающие стоимость полиса, могут применяться всеми страховщиками, но и только. С другой стороны, министерство финансов считает необходимым ввести прямую зависимость между коэффициентами и соблюдением страхователем правил дорожного движения. При этом установку на машины оборудования, которое будет это отслеживать, возложат на страховщиков.

Одновременно высказывается идея, привлекательная для водителей. Лимиты выплат пострадавшим вырастают до двух миллионов рублей, а договоры могут заключаться более чем на год. Сейчас лимит не превышает 500 тысяч рублей, так что страховщики вряд ли обрадуются этому предложению.

Еще одно правило, способное изменить равновесие на рынке в пользу автовладельцев, — введение неустойки за просрочку направления клиенту мотивированного отказа в выплате. До 200 рублей в день, но не больше 10 тысяч рублей.

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В целом идея законопроекта состоит в усилении конкуренции на рынке как по ценовым, так и по неценовым факторам. Одновременно стоит задача «повышения качества удовлетворения потребностей страхователей». Страховщики на данном этапе получат определенную свободу в начислении коэффициентов, правда, для эффективного использования этой возможности им придется проделать серьезную аналитическую работу с учетом вероятности попадания в аварию каждого отдельного клиента.

Пять процентов рецидивистов

Нынешний рынок обязательного автострахования не устраивает никого, он одинаково плох как для водителей, так и для страховщиков, считает координатор правозащитного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Сейчас ОСАГО — это страховой Франкенштейн, который слепили из того, что было. Не существует никакого перераспределения рисков, и возникает много проблем как для страховщиков, так и для автомобилистов. Одно существование коэффициента мощности чего стоит (чем мощнее двигатель, тем дороже полис ОСАГО — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал он в беседе с «Лентой.ру».

Основная проблема в том, что нарушителей и законопослушных граждан стригут под одну гребенку, отмечает правозащитник. «По факту 70 процентов убытков страховщиков по ОСАГО создают пять процентов автомобилистов, многие из которых попадают в аварии до 100 раз в год. Причем три процента из этих пяти постоянно нарушают правила. За них платят оставшиеся 95 процентов. Я считаю чудовищным, что это подается под соусом социальной защиты», — говорит он.

По словам Шкуматова, ОСАГО должно быть дешевым для тех, кто соблюдает ПДД, и очень дорогим для хронических нарушителей. «Предлагаемые меры — хороший шаг в этом направлении, но ограниченный. Я считаю, что для нарушителей не должно быть верхнего ограничения тарифа. Тем, кто в аварии 100 раз попадают, — для них стоимость должна быть 10 миллионов рублей. А то, что есть сейчас, — это бред и абсурд. Как я могу платить за идиота, который водить не умеет? Нужна отмена коэффициента на мощность и территориального коэффициента», — уверен общественный деятель.

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Детали и недоработки

В то же время председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что никакой спешки в таком тонком вопросе быть не может. Это может навредить всем сторонам.

«Проблема тарифов ОСАГО очень сложная. Нужно провести тщательные расчеты, чтобы в итоге было выгодно как страховщикам, так и автовладельцам. Необходимо понижать тарифы для соблюдающих правила дорожного движения граждан и повышать для нарушителей, а лимиты должны быть привязаны к тарифу. Я бы не дергался и не предлагал какие-то отдельные меры. Здесь нужна всеобъемлющая реформа. Тарифы не могут просто расти, они должны учитывать индивидуальные показатели. Мы пока не готовы к такого рода реформе», — заявил он.

При этом многие вещи, которые должны защищать автомобилистов, зачастую бесправных перед страховщиками, в законопроекте не учтены.

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«Есть нюанс — страховщики по-прежнему не несут ответственности перед гражданами за отказ продать полис, только перед Центробанком. Сейчас же у меня есть обязанность страховаться, а прав нет. Я прихожу в страховую компанию за обязательным полисом, и мне отказывают: "А вот не хотим, идите жаловаться в спортлото". Ну напишу я в ЦБ, мне от этого полис все равно не дадут», — возмущается Шкуматов.

Тем не менее он считает огромным успехом введение «коэффициентов на законопослушность». «Если ты 500 раз нарушаешь ПДД, то вероятность аварии намного выше. Почему законопослушный водитель должен платить больше?» — задается вопросом правозащитник.

В любом случае нынешний законопроект — не более чем черновик, к тому же рассчитанный исключительно на некий переходный период. Есть все основания полагать, что реформа обязательного страхования произойдет не внезапно и водители со страховыми компаниями успеют подготовиться к переменам.