Автоэксперты обрадовались поправкам Минфина к закону об ОСАГО

Поправки Минфина России к закону об ОСАГО вернут доверие автомобилистов к страховщикам и позволят отделить «плохих» водителей от «хороших». Об этом заявили опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Так, по мнению координатора общества «Синие ведерки» Петра Шкуматова, если «плохих» водителей убрать с дорог, то для всех остальных цена страховок снизилась бы в три раза. «Вы будете смеяться, но сами страховщики распространяют статистику, по которой за 70 процентов убытков в ОСАГО ответственны пять процентов водителей», — сказал он.

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Шкуматов положительно оценил предложение Минфина учитывать коэффициент нарушения правил дорожного движения. Это очередной шаг к тому, что ОСАГО будет более справедливым, считает он.

Предложение Минфина о том, что страховщики могут сами регулировать тарифы ОСАГО, но на понижение, говорит о намерении вернуть доверие автовладельцев страховым компаниям, полагает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Но среди предложений финансового ведомства есть и неоднозначные, отметил он. «Есть очень серьезный пункт, где говорится о том, что будет три способа страхования автомобилей, вплоть до расширенной страховки до двух миллионов рублей. В данном случае очень велики риски, потому что может просто исчезнуть страховка эконом-класса и останется только премиум-класс», — указал Канаев.

Ранее 7 августа «Коммерсантъ» сообщил о том, что Минфин разработал новые поправки к закону об ОСАГО, по которым страховщикам могут разрешить самим устанавливать понижающие стоимость полиса коэффициенты.