Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:18, 19 июля 2026Бывший СССР

ВС России начали бои за Захаровку

ВС России, выдавливая ВС Украины из Волоховского, начали бои за Захаровку
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России начали бои за Захаровку в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко.

Российские военнослужащие начали бои за данный населенный пункт, выдавливая Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Волоховского.

«Практически выдавив украинских боевиков из Волоховского, наши бойцы начали бои за Захаровку», — заявил Марочко.

Ранее Армия России ударила по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.

Также в ночь на 19 июля гремят взрывы в Киеве и на территории Запорожской области, которая находится под контролем киевского режима.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    По Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет
    В США раскрыли ложь Запада о событиях на СВО
    В Киеве после массированных ударов обрушилась станция метро
    ВС России начали бои за Захаровку
    Россиянам назвали способы перенести жару
    Уволенному министру обороны Украины предложат стать «царем»
    Названа причина смерти двукратного призера чемпионата СССР по футболу Агашкова
    В Киеве высказались об отставках в правительстве фразой «мы обречены»
    Англия разгромила Францию в матче за третье место на ЧМ-2026
    Двукратный призер чемпионата СССР по футболу ушел из жизни
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok