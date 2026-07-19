ВС России, выдавливая ВС Украины из Волоховского, начали бои за Захаровку

Вооруженные силы России начали бои за Захаровку в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко.

Российские военнослужащие начали бои за данный населенный пункт, выдавливая Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Волоховского.

«Практически выдавив украинских боевиков из Волоховского, наши бойцы начали бои за Захаровку», — заявил Марочко.

Ранее Армия России ударила по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.

Также в ночь на 19 июля гремят взрывы в Киеве и на территории Запорожской области, которая находится под контролем киевского режима.