Пьяные рыбаки разозлились и пошли на таран полицейской лодки

В Приморском крае пьяные рыбаки пустились в погоню за полицейской лодкой и пошли на ее таран после того, как правоохранители запретили им ловить рыбу. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Случай произошел в Хасанском районе на берегу реки Нарва. Полицейские поставили 15 пьяных мужчин в известность, что они не могут ловить рыбу в этом месте, однако те проявили в отношении правоохранителей агрессию и попытались завладеть их табельным оружием. Полицейские предупредили мужчин о незаконности их действий и произвели два предупредительных выстрела в воздух.

«Вернувшись к резиновой лодке, полицейские отошли от берега, однако на большой скорости к лодке сотрудников полиции подплыл катер, в котором находились двое 31-летних мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая стражам правопорядка физической расправой, подозреваемые протаранили навесной мотор лодки», — указано в сообщении.

Как отмечается, полицейским удалось на веслах отойти в сторону берега, однако рыбаки несколько раз таранили лодку с целью ее перевернуть. Нарушителей порядка удалось задержать с помощью подоспевшей береговой группы.

По факту нападения на сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса России («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.