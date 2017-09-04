Питавшиеся чайками рыбаки выжили на необитаемом острове в Белом море

Спасатели нашли трех рыбаков, которые провели десять дней на необитаемом острове в Белом море. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает Главное управление МЧС России по Архангельской области.

Трое жителей поселка Малошуйка Онежского района отправились на рыбалку в Белое море еще 24 августа. Они планировали достичь островов Хедостров и Кондостров в Онежской губе, однако уже в первый день путешествия попали в шторм. Когда их лодка начала разваливаться и набирать воду, рыбакам пришлось высадиться на ближайший необитаемый островок Седловатый.

«Мобильные телефоны во время шторма промокли и пришли в негодность, да и толку от них никакого — сотовой связи на острове нет. Поэтому пленники острова приготовились к долгой и серьезной борьбе за выживание», — рассказали в МЧС, пояснив, что дома рыбаков ждали не раньше 27 августа, а движение судов между необитаемыми островами в этой акватории крайне неактивное.

С собой у мужчин был запас еды, которого хватило бы на пять суток, однако большую часть провизии они решили сэкономить для возможного перехода по морю. На острове рыбаки собирали ягоды и ловили рыбу. Чтобы выжить, им пришлось поймать и съесть несколько чаек.

Кроме того, мужчины, у которых сохранились сухие спички и зажигалки, разводили в разных местах острова сигнальные костры, надеясь что на дым обратит внимание проходящие мимо суда. 3 сентября отправившиеся на поиск пропавших спасатели заметили сигнал и смогли забрать рыбаков с острова.

«Спасатели пришли как раз вовремя, еще немного — и рыбаки отправились бы в рискованное путешествие по морю на плоту. Когда запас еды стал заканчиваться, мужчины стали мастерить из бревен плот, чтобы под мотором (а это единственное уцелевшее оборудование) пуститься в небезопасный путь к дому», — добавили в МЧС.

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