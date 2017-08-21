Спасатели вытащили тонувшего в бане на колесах северодвинца

В Северодвинске спасатели вытащили из реки Камбалица пьяного мужчину, который чуть не утонул в бане на колесах. Об этом сообщает 29.ru.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 21 августа. В бане на колесах отдыхали двое мужчин. Один из них смог самостоятельно вылезти из кабины и доплыть до берега. Объяснить, что произошло, он не сумел, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

«По прибытии спасателей автомобиль ГАЗ-66 с кунгом-баней находился в реке Камбалица в районе подвесного моста на глубине примерно 1,5 метра. В кунге обнаружен спящий мужчина с признаками алкогольного опьянения», — сообщили в службе спасения Северодвинска. Пострадавшего доставили на берег и передали врачам скорой помощи.

Ранее в августе в Новокузнецке оштрафовали владельца «Газели», перевозившего в кузове бассейн, в котором находились несколько человек. Автомобиль перегородил одну из центральных улиц города. Водитель пояснил, что его пассажиры так отдыхают. В отношении водителя составили административные протоколы о нарушении правил перевозки людей и стоянки транспортных средств, а также за несоблюдение требований об обязательном страховании автогражданской ответственности. Общая сумма штрафа составила 1,8 тысячи рублей.