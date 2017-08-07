В Кузбассе оштрафовали перевозившего людей в бассейне с водой водителя «Газели»

В Новокузнецке полиция оштрафовала перегородившего ночью одну из улиц в центре города владельца автомобиля «Газель», в кузове которого находился наполненный водой бассейн с людьми. Об этом сообщается на сайте главка МВД по Кемеровской области.

Мужчина пояснил, что таким образом его пассажиры отдыхают. В отношении водителя составили административные протоколы о нарушении правил перевозки людей и стоянки транспортных средств, а также за несоблюдение требований об обязательном страховании автогражданской ответственности. Общая сумма штрафа составила 1,8 тысячи рублей.

В мае московскому автовладельцу пришел штраф за неоплату парковки на машину без госномеров. Принадлежащий мужчине кроссовер Mazda CX-5 был припаркован в 6-м Монетчиковском переулке. Владелец отметил, что номер свидетельства о регистрации технического средства в уведомлении был указан верный, однако каким образом его идентифицировали, он не понял.