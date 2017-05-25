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Водителю в Москве пришел штраф за неправильную парковку автомобиля без номеров

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Водителям в Москве начали приходить штрафы за неоплату парковки даже на машины со снятыми госномерами. О таком прецеденте рассказал член автомобильного сообщества в Facebook Евгений Тарасов.

По его словам, его оштрафовали на две с половиной тысячи рублей за неоплаченную стоянку. Принадлежащий ему кроссовер Mazda CX-5 был припаркован на Монетчиковском переулке, но госномера Тарасов снял.

По словам автомобилиста, номер его свидетельства технического средства в уведомлении о штрафе был указан верный. Однако разглядеть идентификационный номер неправильно припаркованного транспортного средства было невозможно, уверяет автомобилист.

В конце апреля сообщалось, что в Москве усилят контроль за автомобилями без номеров или с нечитаемыми номерами. Их будут отправлять на спецстоянки. Спецстоянки расположены на Южнопортовой улице (владение 37а) и в проезде Энтузиастов (владение 3). Автомобили будут возвращать после предъявления необходимых документов.

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