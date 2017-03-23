Думский комитет отказался штрафовать автомобилистов за нечитаемые номера

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить законопроект о штрафах за стоянку автомобилей с нечитаемыми номерами. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает РИА Новости.

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По словам первого зампреда комитета Вячеслава Лысакова, для принятия документа нет правовых оснований. «У нас Правила дорожного движения обязывают водителя обеспечивать читаемость номера в соответствии стандарту только на движущемся транспортном средстве. Отвечать за автомобиль, который остался на стоянке, водитель не может. Мало ли кто изменит номер, снимет, завесит», — сказал он.

Законопроект был внесен в Госдуму членом Совета Федерации Алексеем Кондратьевым в ноябре 2016 года. Согласно документу, парковка на территории общего пользования с отсутствующими или нечитаемыми регистрационными номерами не позволяет идентифицировать транспортные средства. Таким образом затруднена реализация антитеррористических мер. Также, по словам автора документа, недобросовестные автовладельцы закрывают номера, чтобы избежать штрафов за нарушение правил парковки. За данное нарушение предлагалось штрафовать на 2,5-5 тысяч рублей.