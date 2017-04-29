Контроль за автомобилями без номеров усилят в Москве

В Москве с мая усилят контроль за автомобилями без номеров или с нечитаемыми номерами. Их будут отправлять на спецстоянки. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщает мэрия.

Регламент перемещения машин был утвержден на заседании Антитеррористической комиссии города. «В первую очередь потенциально опасные автомобили будут перемещаться из 400-метровой зоны от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена и монорельса, транспортно-пересадочных узлов, остановок, а также от парков и других общественных мест с большим скоплением людей», — говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, после эвакуации автомобиля сотрудники правоохранительных органов проверят, не представляет ли он угрозы и не находится ли в розыске после угона.

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Спецстоянки расположены на Южнопортовой улице (владение 37а) и в проезде Энтузиастов (владение 3). Автомобиль вернут владельцу после предъявления необходимых документов.

«Каждому автовладельцу, который оставляет свою машину на улице без номеров, надо понимать, что таким образом он доставляет беспокойство жителям района и прохожим. Мы призываем москвичей незамедлительно сообщать о таких автомобилях в соответствующие органы», — отметил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

Узнать, где находится эвакуированный автомобиль, можно по телефонам 02 или 112, а также в контакт-центре «Московский транспорт» — 8 (495) 539-54-54 (3210 — с мобильного телефона).

23 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить законопроект о штрафах за стоянку автомобилей с нечитаемыми номерами.

Зачастую водители закрывают номера листом бумаги или скручивают их, чтобы поставить автомобиль под запрещающим знаком или бесплатно воспользоваться платной парковкой.