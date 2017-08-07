Московская школьница скончалась от удара током на байкальской турбазе

На турбазе у озера Байкал в бурятском селе Максимиха от удара током скончалась 10-летняя москвичка. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 августа. В этот день отдыхавшие на Байкале по путевкам жительница столицы с двумя детьми и знакомыми из Улан-Удэ пошли в баню. Выйдя из парной, дети и взрослые проходили по пирсу и окунались в озеро.

«Когда на улице начало темнеть, один из работников турбазы включил освещение вдоль пирса, — отмечается в сообщении ведомства. — Как раз в этот момент из воды на пирс выходили дети, чтобы вернуться в баню. Девочка, которая в момент включения рубильника уже взялась за металлический поручень пирса, получила сильный удар током»,

Школьница потеряла сознание, а по пути в больницу скончалась. Остальных детей и мужчину, находившихся в воде, также ударило током. Их состояние не уточняется

Отмечается, что персонал знал о поврежденной изоляции провода, подведенного к фонарям на пирсе.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время проводятся следственные действия.