Пятерых посетителей турецкого аквапарка убило током

Пять человек погибли от удара током в одном из турецких аквапарков. Об этом сообщает Milliyet.

Инцидент произошел в северо-западном городе Акьязи (провинция Скарья). Трое детей плавали в бассейне, и по неизвестной причине подверглись удару током. Увидев произошедшее, в воду прыгнули хозяин парка Мехмет Кайя и его сын Кадир — они попытались спасти пострадавших, но им это не удалось.

Когда здание обесточили, всех пятерых увезли в больницу, но они умерли от остановки сердца. Два человека, дотронувшиеся до металлических конструкций в бассейне, пострадали. Первичный осмотр не выявил причины произошедшего, следователи устанавливают обстоятельства дела.