Залезший на спор на опору ЛЭП башкирский школьник умер после удара током

В Башкирии подросток умер после того, как на спор залез на столб линии электропередачи. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщается на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел накануне в селе Покровка Благовещенского района. Двое 13-летних школьников после школы ждали автобус на остановке. Подростки поспорили, что один из них залезет на четырехметровый столб линии электропередачи. Юноша полез на опору и задел рукой электрокабель, находящийся под напряжением в 10 тысяч вольт. Школьник умер на месте от последствий удара током.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

В январе на крыше электрички в депо Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге обнаружили тело подростка. По предварительным данным, погибшему было около 14-16 лет, он умер от электротравмы. Состав прибыл из Луги, после чего его отогнали в депо, тело находилось на крыше около трех дней.