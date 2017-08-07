Спасатели вытащили из реки поплывшего за цветами для жены кемеровчанина

В Кемерово спасатели вытащили из реки Томь тонувшего местного жителя, который пытался переплыть ее в поисках цветов для жены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного управления МЧС.

Инцидент произошел днем 7 августа. В местную службу спасения обратилась женщина и сообщила, что беспокоится за мужа, ушедшего купаться. Патрулировавшие Томь спасатели получили от коллег с берега сигнал и обнаружили тонувшего мужчину. Его достали из воды и поместили в лодку.

Пловец рассказал, что отмечал с семьей и друзьями День железнодорожника. Кемеровчанин решил сделать приятное своей жене и подарить ей цветы. Не найдя в округе достойного букета, он решил добраться на другой берег и поискать там. «Доплыв до середины реки, мужчина осознал, что силы у него кончаются, стал захлебываться, самостоятельно выбраться из воды уже не смог», — рассказали в МЧС.

Мужчину доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.

В мае в Ермаковском районе Красноярского края спасли три дня плутавшего в заболоченном лесу 79-летнего пенсионера, искавшего цветы для подарка на юбилей своей жене. Нашли его поздней ночью при прочесывании заболоченной местности, услышав крики о помощи. Все это время он ничего не ел и не пил.