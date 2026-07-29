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12:18, 29 июля 2026 (обновлено: 12:25, 29 июля 2026)Россия

Раскрыт тип атаковавших российский город ракет ВСУ

Генерал-майор Липовой: ВСУ могли атаковать Таганрог ракетами типа «Фламинго»
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Таганрог в Ростовской области ракетами типа «Фламинго». Такую модель вражеских устройств, используемую при налете на город, раскрыл в беседе с aif.ru герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Он предположил, что украинские конструкторы переделали то устройство, которое досталось им в качестве наследия Советского Союза. «Они несколько усовершенствовали ракеты и сейчас пытаются применять. Однако ракеты очень "сырые": часто выходят из строя и теряют управление не только на старте, но и в полете», — отметил Липовой.

Генерал уверен, что для российских средств противовоздушной обороны (ПВО) дозвуковые «Фламинго», по большому счету, не представляют серьезной угрозы.

Об атаке ВСУ на Ростовскую область стало известно 29 июля. Губернатор российского региона Юрий Слюсарь рассказал, что в результате пострадали два человека. Кроме того, не выжила женщина, в чей дом попали обломки ракеты.

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