Житель Саратова пытался проплыть с Кубани в Крым на плоту из бутылок

Российские пограничники задержали мужчину, который пытался попасть в Крым на самодельном плоту из пластиковых бутылок. Об этом со ссылкой на территориальное пограничное управление ФСБ в четверг, 13 июля, сообщает «Интерфакс».

Путешественник плыл со стороны порта «Кавказ». «По прибытии на берег мужчина рассказал, что еще в 2012 году принял решение попробовать себя в роли свободного путешественника по стране, для чего даже подал заявление в паспортный стол о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Саратове, чтобы посвятить себя туризму», — отметили в управлении.

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Сообщается, что 53-летний мужчина проложил маршрут из Саратовской области в Крым через Ставрополье и Кубань. Добравшись до кубанского порта, он решил перебраться на другой берег пролива на плоту, сделанном из подручного материала. «За нарушение пограничного режима и установленных правил пребывания в территориальном море РФ мужчине вынесено предупреждение в порядке статьи КоАП РФ "Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации"», — сообщили в управлении.

В июне пограничники задержали человека, который пытался пересечь Керченский пролив, обвязавшись пластиковыми бутылками. Он пояснил, что хотел «познать способности и, переплыв Керченский пролив, попасть на материк». Документов, удостоверяющих личность, у мужчины не было, кроме того, выяснилось, что он страдает амнезией. О себе он смог сообщить только имя — Иван. Путешественника доставили на обследование в одну из керченских больниц.