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Туристо нон грата

Как штамп в паспорте может испортить отпуск

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Фото: Reporters / Globallookpress.com

Интернет пестрит страшилками о том, как знакомые соседей однажды провели чудесный отпуск в Абхазии, а потом отправились в гостеприимную Грузию, и в тбилисском аэропорту их развернули. Или как один молодой человек, посетивший Израиль, захотел по-быстрому сгонять за ковром в Иран, но его туда не пустили, да еще и обидными словами обозвали! Чаще всего подобные истории действительно лишь страшилки, однако знать простейшие правила «визовой гигиены» все же стоит.

Грузия

Некоторых сбивает с толку принятый после конфликта в августе 2008 года закон Грузии об оккупированных территориях (устанавливает особый правовой режим на территориях Абхазии и Южной Осетии). В 2012 году общественность взволновала история, приключившаяся с россиянином Константином Родионовым. Его задержали в тбилисском аэропорту по подозрению в незаконном посещении «оккупированных территорий» (собственно, Абхазии). Почти полтора месяца Родионов провел в следственном изоляторе и был в итоге отпущен под залог. Этот случай — один из самых громких, но, увы, не единственный.

О том, как путешествовать по Кавказу и не влипнуть в подобные неприятности, «Ленте.ру» рассказал пожелавший сохранить анонимность основатель грузинской туркомпании, которая специально консультировалась с МИД Грузии.

«Я не должен так делать и тем более рассказывать об этом, но приходится: нашим туристам мы рекомендуем не заезжать в Грузию через абхазские КПП, ведь практически мы находимся в состоянии войны. Грузия не признает отдельным государством Абхазию, считает ее своей исконной территорией и не имеет там КПП. Поймите, нельзя пересечь границу, если ее нет! Выехать через Абхазию проще, но опять-таки, если с нашей стороны никаких проблем, то за абхазскую мы не отвечаем. В принципе, все не так сложно, больше нагнетают», — говорит собеседник «Ленты.ру».

Опытная путешественница Елена Пастухова советует придерживаться золотого правила: «В Абхазию и Приднестровье (а теперь еще и в ДНР и ЛНР) — едем с российским паспортом. Загран — сжечь и съесть. Ну, или оставить дома. Если метки уже стоят, то закон о втором паспорте — вот выбор чемпиона».

Азербайджан

Известный российско-израильский блогер Александр Лапшин, посетив «оккупированные азербайджанские территории», оказался фигурантом уголовного дела. Еще в 2011 году он был включен в черный список из-за несогласованного с Баку визита в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику, интересы которой защищает Армения. Согласно закону, въезд таким нарушителям в страну запрещен, но Лапшин нашел способ обойти этот запрет: будучи обладателем трех паспортов, на границе Грузия — Азербайджан он продемонстрировал свой украинский документ, в котором вместо «Александр» написано «Олександр». Пограничники не обнаружили его в базе нарушителей и пропустили.

Нарушитель был заочно обвинен в нарушении Миграционного кодекса Республики Азербайджан, а также закона «О государственной границе» и объявлен в международный розыск. В декабре 2016 года блогера экстрадировали из Минска в Баку, где сейчас проходят слушания по его делу.

«С отметкой в паспорте о посещении Армении в Азербайджан могут не пустить. Ведь турист мог побывать в Нагорном Карабахе, который Азербайджан считает своей территорией, а Армения — независимым государством», — объяснила «Ленте.ру» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, туроператоры, оформляя поездку, предупреждают туристов о такой перспективе и даже могут попросить расписку, что к фирме не будет претензий, если это произойдет. Однако на практике чаще всего туристов в Азербайджан после посещения Армении пускают. Если, конечно, они не хвастаются селфи с видами Нагорного Карабаха.

Кипр

В 1974 году Кипр разделился на две части — греческую (Республика Кипр, признанное большинством стран независимое государство, не часть Греции) и турецкую (Турецкая Республика Северного Кипра, признана Турцией, а также частично признанной Абхазией). Туристы, конечно, ездят и туда, и туда, порой даже не подозревая о непростой политической ситуации.

Попасть в греческую часть можно при наличии местной или шенгенской визы, в турецкую — со стороны Турции. Все рейсы из единственного аэропорта этой части острова Эрджан также отправляются лишь в Турцию, так как авиагавань не имеет кодов IATA и ICAO, а значит, не может выполнять международные рейсы.

Туристам переехать из одного Кипра в другой обычно не проблема. Просто проверят паспорт и штамп о прилете.

А вот если вы получаете визу в греческий Кипр, но прилетаете в турецкий и рассчитываете добраться до своего пункта назначения на автомобиле, проблемы вполне возможны. Скорее всего, ничего серьезного, но пару часов уже начавшегося отпуска придется потратить на разъяснения. Возможно, еще и в черный список неблагонадежных туристов угодите (в следующий раз в визе вам просто откажут).

«Лента.ру» обратилась в визовый центр Кипра, и там рекомендовали не особенно афишировать свое намерение путешествовать по всему острову, включая турецкую часть.

«Действительно, отправляясь на греческий Кипр, выбирайте рейсы в Ларнаку или Пафос. И улетайте отсюда же. На север, в турецкую часть можно спокойно съездить на экскурсию — вам дадут специальную бумагу со штампом. Если в греческой части спросят, как там, в турецкой, отвечайте, что ужасно, и вас без проблем отпустят», — посоветовал сотрудник центра.

И далее

Есть еще несколько направлений, требующих пристального внимания в силу их особого статуса.

Например, российский Крым. «В Крым россияне едут по внутренним паспортам, пограничного контроля нет, так что никаких документов не проверяют, при регистрации на рейс в паспорт отметок не ставят, — говорит пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. — Выходит, Киев никак не может узнать, был человек в Крыму или нет».

Однако попасть на Украину россиянам и без того проблематично. Пограничники очень внимательно относятся к туристам мужского пола, требуя у них все возможные подтверждения цели визита — брони гостиниц, обратные билеты, маршрут поездки, наличие денежных средств и так далее. Девушкам проще, но и их могут развернуть на границе.

И, конечно, Израиль. Так, после посещения Земли обетованной (и соответствующего штампа в паспорте), въехать в Иран получится лишь через год. Впрочем, израильские пограничники обычно выдают специальные карточки, заменяющие штампы в паспорте (только не просите их об этом особо, это чревато неприятностями в будущих поездках).

Если же каким-то чудом штамп в паспорт все же удалось заполучить, то даже после молитв у Стены Плача туристу с высокой вероятностью откажут во въезде в Йемен, Ливан, Ливию, Сирию и Судан.

Это вообще законно?

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго рассказал «Ленте.ру», что делать, если туриста развернули на границе из-за отметок в паспорте.

«Пытаться доказать свою правоту на границе страны, в которую турист пытается въехать, как правило, затруднительно, поскольку запреты и ограничения установлены на уровне высшего руководства государства и обычный пограничник не сможет их нарушить, — объясняет юрист. — Что же касается перспективы взыскать с туристической компании денежные средства за неудавшийся отдых, здесь все зависит от того, известил ли турист турфирму о том, что у него были поездки на так называемые оккупированные территории. Если да, то есть шанс в судебном порядке добиться компенсации. В противном же случае вернуть выплаченные денежные средства практически невозможно».

Многое зависит от поведения самого путешественника — вызывающее пренебрежение законами той или иной страны наверняка вызовет раздражение сотрудников пограничной службы. Тогда уже возникает вероятность не только отправиться восвояси, но и быть задержанным. Если же держаться вежливо и корректно, то после недолгого разговора пограничник наверняка пропустит вас на отдых. В общем, язык до Киева доведет.

Юлия Судакова

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