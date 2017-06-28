Сотрудники British Airways объявили о двухнедельной забастовке в июле

Британская авиакомпания British Airways аннулирует более 60 рейсов из лондонского аэропорта Хитроу в связи с грядущей 16-дневной забастовкой персонала. Об этом пишет The Independent.

В стачке, которая начнется в субботу, 1 июля, и продлится вплоть до 16-го числа включительно, примут участие порядка 35 процентов от общего числа бортпроводников British Airways.

Материалы по теме Ваш рейс отменяется Что нужно знать, отправляясь в путешествие самолетом

В итоге перевозчик отменил 12 рейсов из Хитроу в Доху (столица Катара). Он также обратился за помощью к национальной авиакомпании эмирата Qatar Airways для доставки пассажиров на этом направлении.

Кроме того, были аннулированы июльские рейсы в нигерийскую столицу Абуджа и в главный город Омана Маскат. В British Airways заверили, что изменения в расписании затронут только перелеты на дальние расстояния. Ближнемагистральных рейсов забастовка не коснется, полагают в компании.

Сотрудники British Airways протестуют против низких, по их мнению, зарплат. Своими заработками недовольны те стюарды, кто был нанят после 2010 года. Они получают меньше, нежели их коллеги с большим стажем. В общей сложности по этой причине работники перевозчика ранее бастовали уже 26 дней (с перерывами).

