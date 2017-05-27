British Airways отменила все рейсы из Хитроу и Гатвика из-за компьютерного сбоя

Британская авиакомпания British Airways аннулировала все рейсы из двух аэропортов Лондона — Хитроу и Гатвика — из-за глобального компьютерного сбоя. Об этом пишет газета The Telegraph.

Подобные проблемы с новой IT-системой перевозчика происходят уже шестой раз за год. Рейсы из упомянутых воздушных гаваней были отменены в субботу, 27 мая. Отмечается, что такой режим продлится до 18:00 по лондонскому времени (20:00 мск).

Сбой в системе произошел ранее в субботу вскоре после 11:00 (13:00 мск). Пассажиров British Airways просят пока не приезжать в Хитроу и Гатвик. Компания уже извинилась перед ними за это ЧП. Там обещают решить возникшую проблему как можно скорее.

Путешественники, в свою очередь, жалуются в соцсетях на огромные очереди в авиагаванях и недоступность онлайн-сервисов British Airways. Отмечается, что сайт перевозчика не работал сегодня около двух часов. На момент написания заметки портал функционирует в обычном режиме.

В августе 2016 года американская авиакомпания Delta Airlines, которая считается крупнейшим в мире перевозчиком, отменила все свои рейсы из-за сбоя в компьютерной системе.

