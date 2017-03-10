Африканская авиакомпания отменила все рейсы после драки сотрудников

Национальный авиаперевозчик Туниса Tunisair решил отменить все рейсы после потасовки своих сотрудников. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Инцидент произошел в четверг, 9 марта, в международном аэропорту Тунис-Карфаген в столице африканской страны. Капитан воздушного судна и второй пилот подрались с техническим персоналом.

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В итоге в воздушную гавань была вызвана полиция. Был ли кто-нибудь задержан, не уточняется. Для разрешения конфликта был создан оперативный штаб при участии министра транспорта Туниса.

По предварительным данным, потасовка произошла из-за конфликта вокруг новой униформы для тунисских авиатехников, длящегося уже несколько недель.

Представители Tunisair извинились перед пассажирами, пояснив, что решение о приостановке полетов было принято в интересах безопасности. Позднее в четверг тунисский перевозчик уведомил в Facebook о постепенном возобновлении авиасообщения, призвав путешественников уточнять статус их рейсов в колл-центре.

В конце январе крупнейшая авиакомпания мира Delta Airlines отменила порядка 150 рейсов из-за сбоя в компьютерной системе.