Крупнейшая авиакомпания мира отменила 150 рейсов из-за компьютерного сбоя

Американская авиакомпания Delta Airlines, считающаяся крупнейшей в мире, отменила порядка 150 рейсов из-за сбоя в компьютерной системе. Об этом в понедельник, 30 января, сообщается в Twitter перевозчика.

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Как отмечают представители Delta Airlines, число аннулированных рейсов может возрасти. Они также предупреждают, что не все данные о сбоях в расписании могут отражаться на сайте компании.

О сбое в работе системы пресс-служба перевозчика сообщила в воскресенье, 29 января.

Delta Airlines отменила все свои рейсы 8 августа 2016 года. Причиной также стали неполадки в работе компьютерной системы.

Delta Airlines считается самой крупной авиакомпанией мира по трем критериям (размер флота, объем пассажироперевозок и число пунктов назначения).

