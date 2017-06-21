Посетившая 50 стран летчица British Airways стала звездой соцсетей

Опытная шведская летчица авиакомпании British Airways, посетившая десятки стран, стала популярной в Instagram благодаря своим фото из разных уголков мира. Об истории 40-летней Сузанны Сундберг (Susanna Sundberg) в среду, 21 июня, написала газета Daily Mail.

Фото: Susanna Sundberg 1 /4

У аккаунта уроженки города Гётеборга в Instagram уже почти 63 тысячи подписчиков. На снимках, выложенных в интернет, Сундберг запечатлена во время занятий йогой на кубинском пляже, пьющей шампанское в Провансе (Франция), катающейся на лошади в Исландии или карабкающейся на скалу в Италии.

Много фотографий в аккаунте шведки посвящены и ее профессиональной деятельности. При этом женщина подчеркивает, что никогда не делает селфи в кабине пилотов во время рейса, так как безопасность важнее всего.

Сундберг работает в коммерческой авиации последние 10 лет. Она успела побывать уже более чем в 50 государствах. В настоящее время женщина живет на западе Бельгии вместе со своим партнером.