Мужчина с амнезией пытался переплыть Керченский пролив на пластиковых бутылках

В Керченском проливе обнаружен обвязанный пластиковыми бутылками мужчина, который хотел вплавь добраться от побережья Крыма до Краснодарского края. Об этом в пятницу, 9 июня, пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ сообщила РИА Новости.

«В акватории Керченского пролива лоцманский катер "Алмаз" на расстоянии одной мили от берега обнаружил мужчину, обвязанного пластиковыми бутылями. Члены судокоманды подняли пловца на борт и доставили на берег», — рассказали агентству, уточнив, что инцидент произошел 5 июня.

Позже мужчина, представившийся как Иван, пояснил, что хотел «познать способности и, переплыв Керченский пролив, попасть на материк». При этом выяснилось, что при себе мужчина не имеет документов, удостоверяющих личность, и страдает потерей памяти. В пресс-службе отметили, что он не смог сообщить какую-либо информацию о себе.

Мужчину доставили в больницу Керчи для обследования после продолжительного пребывания в воде.