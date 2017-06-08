В Киеве лось переплыл Днепр

В Киеве лось переплыл с правого берега Днепра на левый. Видео с плывущим животным в четверг, 8 июня, разместил на своей странице в Facebook пользователь Вадим Бортник.

Катающиеся на яхте мужчины заметили переплывающего реку лося. Они следили за заплывом парнокопытного до тех пор, пока он не выбрался на противоположный берег.

Ранее в четверг сообщалось, что в украинской столице в районе Оболонь был замечен гуляющий по улицам лось. Волонтеры Kyiv Animal Rescue Group написали в Facebook, что у животного, скорее всего, травмирована нога. Они предупреждали киевлян об опасности встречи с раненым парнокопытным.

В апреле в Белоруссии в центре Витебска из реки вышел лось и отправился гулять по главной площади. По словам очевидцев, животное вылезло из Западной Двины в районе площади Победы. Лось поднялся на берег, пересек площадь и вошел в Летний амфитеатр.