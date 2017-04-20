В Витебске вылезший из реки лось прогулялся по главной площади

В Белоруссии в центре Витебска из реки вышел лось и отправился гулять по главной площади. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает белорусская редакция «Комсомольской правды».

По словам очевидцев, животное вылезло из Западной Двины в районе площади Победы. Лось поднялся на берег, пересек площадь и вошел в Летний амфитеатр. Чтобы решить, что делать с животным, городские власти создали специальную комиссию.

«Отстреливать животное запретили, и сейчас общими усилиями представители МЧС и природооохранных ведомств пытаются выгнать его за городскую черту. Лося направляют в сторону поселка Тулово», — сообщила о решении комиссии пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

В сентябре 2016-го лось был замечен в одном из районов Риги. Мэр латвийской столицы Нил Ушаков написал в соцсетях, что животное «изучает» новые городские объекты. «После прогулки по отремонтированной улице Бривибас лось пошел проверять новый парк на месте бывшей свалки на улице Деглава», — отметил градоначальник.