Грузинку задержали за попытку въехать в Турцию в чемодане

В турецкой провинции Артвин пограничники задержали гражданина Грузии, который предпринял попытку провезти в чемодане через границу свою соотечественницу. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает Daily Sabah.

Инцидент произошел в турецком городе Хопа, на контрольно-пропускном пункте Сарпи. Один из грузинских граждан показался полиции подозрительным, и сотрудники правоохранительных органов попросили его открыть чемодан. Как оказалось, внутри пряталась женщина.

В ходе допроса выяснилось, что 28-летняя грузинка была депортирована из Турции три месяца назад после окончания срока действия ее визы.

Мужчину и женщину доставили в полицейский участок. Полиция продолжает расследование произошедшего.

В конце декабря 2016 года гражданку Марокко задержали при попытке пересечь границу испанской Сеуты с молодым африканцем в чемодане. Сотрудники Национальной гвардии заметили в очереди на погранконтроль ведущую себя подозрительно и нервничающую 22-летнюю женщину и попросили открыть имевшийся при ней большой чемодан. Внутри они обнаружили находящегося без сознания темнокожего мужчину. Как отмечается, он практически задохнулся от нехватки кислорода.